Shot: после победы Эрдогана на выборах российские туристы начали спешно бронировать туры

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Количество бронирований поездок в Турции со стороны российских туристов резко увеличилось после того, как стало известно о победе на президентских выборах действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое сообщение появилось в Telegram-канале Shot, который ссылается на турэкспертов.

Фото: pixabay.com

Уже утром 29 мая количество забронированных туров на турецкое побережье увеличилось в 2-3 раза.

"Многие туристы ждали, когда закончится выборная гонка и ситуация "устаканится"", — говорится в материале.

Авторы уверяют, что большую часть туристов, в принципе, не особенно интересовало, кто именно выйдет победителем на выборах. Потенциальные путешественники больше всего опасались возможных народных волнений, организаторами которых могли стать сторонники проигравшего кандидата.

Эксперты добавили, что из-за текущего повышенного спроса на отдых в Турции туроператоры могут несколько поднять цены на путёвки.

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