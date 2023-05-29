Город Сортавала, расположенный в Карелии, возглавил топ-10 самых дорогостоящих направлений туризма в России. Об этом пишет karelinform.ru, ссылаясь на рейтинг сервиса по бронированию гостиниц.
По информации издания, в июне 2023 года на аренду жилья в Сортавале путешественникам придётся потратить 5151 рубль за одну ночь.
Второе место в топе дорогостоящих направлений занял посёлок Чемал на Горном Алтае, третье — Светлогорск Калининградской области.
Ранее стало известно, что летний отдых в Крыму в этом году станет очень доступным. Отели, расположенные на территории полуострова, снизили цены на 25-30%. Так, например, сутки в трёхзвёздочной гостинице Крыма с включённым завтраком обойдутся в 3,5-4 тысячи рублей.
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