Карелия возглавила топ-10 самых дорогостоящих туристических направлений в России

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Город Сортавала, расположенный в Карелии, возглавил топ-10 самых дорогостоящих направлений туризма в России. Об этом пишет karelinform.ru, ссылаясь на рейтинг сервиса по бронированию гостиниц.

Фото: pixabay.com

По информации издания, в июне 2023 года на аренду жилья в Сортавале путешественникам придётся потратить 5151 рубль за одну ночь.

Второе место в топе дорогостоящих направлений занял посёлок Чемал на Горном Алтае, третье — Светлогорск Калининградской области.

Ранее стало известно, что летний отдых в Крыму в этом году станет очень доступным. Отели, расположенные на территории полуострова, снизили цены на 25-30%. Так, например, сутки в трёхзвёздочной гостинице Крыма с включённым завтраком обойдутся в 3,5-4 тысячи рублей.