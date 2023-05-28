Портал "Тонкости туризма" назвал пять лучших регионов в России для жизни на пенсии

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские пенсионеры довольно часто задумываются о переезде в другие регионы после выхода на заслуженный отдых. Эксперты портала "Тонкости туризма" назвали пять самых лучших городов России, где пожилые люди смогут комфортно проводить время.

Фото: Fotodom.ru

Самым востребованным регионом среди пенсионеров является Краснодарский край. Пейзажи, целебный воздух и приятный климат притягивают жителей России. Стоимость недвижимости на берегу моря составит около шести миллионов рублей. Более бюджетные цены на квартиры можно найти подальше от побережья.

"Рынки ломятся от фруктов и овощей, но куда лучше обзавестись собственным огородиком: на краснодарских чернозёмах всё растёт как на дрожжах", — отметили специалисты.

Многие пенсионеры не желают проводить время на огороде, а выбирают походы в музеи и театры. Поэтому пожилые люди отправляются в Санкт-Петербург. Однако климат северной столицы подходит не всем: гипотоники и люди со слабым иммунитетом могут чувствовать себя в городе некомфортно.

Жители России после ухода на пенсию довольно часто отправляются на территорию Кавказских Минеральных Вод. Остаётся только выбрать город: бюджетный Железноводск, развитый Пятигорск, благоустроенный Кисловодск или тихий городок Ессентуки.

Также пенсионеры могут отправиться в города, которые расположены в Золотом кольце России. Однокомнатная квартира в Переславле-Залесском или небольшой домик из дерева в Суздале будут стоить около трёх миллионов рублей.

Активные пенсионеры могут переехать в Камчатский край, чтобы насладиться местными пейзажами: вулканы, ледники, озёра, водопады, бурлящие гейзеры и термальные источники.

"Камчатка регулярно попадает в рейтинги самых комфортных регионов для пожилых людей — как раз благодаря широким возможностям для активности. Болеть и стареть тут элементарно некогда", — заключили специалисты.

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