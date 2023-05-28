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Портал "Тонкости туризма" назвал пять лучших регионов в России для жизни на пенсии

2:05
Туризм

Российские пенсионеры довольно часто задумываются о переезде в другие регионы после выхода на заслуженный отдых. Эксперты портала "Тонкости туризма" назвали пять самых лучших городов России, где пожилые люди смогут комфортно проводить время.

Портал "Тонкости туризма" назвал пять лучших регионов в России для жизни на пенсии
Фото: Fotodom.ru

Самым востребованным регионом среди пенсионеров является Краснодарский край. Пейзажи, целебный воздух и приятный климат притягивают жителей России. Стоимость недвижимости на берегу моря составит около шести миллионов рублей. Более бюджетные цены на квартиры можно найти подальше от побережья.

"Рынки ломятся от фруктов и овощей, но куда лучше обзавестись собственным огородиком: на краснодарских чернозёмах всё растёт как на дрожжах", — отметили специалисты.

Многие пенсионеры не желают проводить время на огороде, а выбирают походы в музеи и театры. Поэтому пожилые люди отправляются в Санкт-Петербург. Однако климат северной столицы подходит не всем: гипотоники и люди со слабым иммунитетом могут чувствовать себя в городе некомфортно.

Жители России после ухода на пенсию довольно часто отправляются на территорию Кавказских Минеральных Вод. Остаётся только выбрать город: бюджетный Железноводск, развитый Пятигорск, благоустроенный Кисловодск или тихий городок Ессентуки.

Также пенсионеры могут отправиться в города, которые расположены в Золотом кольце России. Однокомнатная квартира в Переславле-Залесском или небольшой домик из дерева в Суздале будут стоить около трёх миллионов рублей.

Активные пенсионеры могут переехать в Камчатский край, чтобы насладиться местными пейзажами: вулканы, ледники, озёра, водопады, бурлящие гейзеры и термальные источники.

"Камчатка регулярно попадает в рейтинги самых комфортных регионов для пожилых людей — как раз благодаря широким возможностям для активности. Болеть и стареть тут элементарно некогда", — заключили специалисты.

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ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ с высоты птичьего полёта
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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