"МК" озвучил туристам из РФ технику безопасности в условиях пляжной русофобии

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне могут столкнуться с так называемым курортным хейтом. Однако эксперты назвали два самых важных нюанса, которые помогут защититься в отпуске от неприятных эмоций.

Фото: trn-news.ru

Во-первых, во время диалога следует "отзеркаливать" собеседника — повторять его интонацию, жесты и позы. Однако в случае агрессии необходимо действовать от обратного: делать вид, что неприятные слова проходят мимо ушей, поскольку именно игнорирование очень задевает человека.

"Даже если он (обидчик. — Прим. ред.) стоит прямо перед вами, смотрите сквозь него. Умение "смотреть сквозь" потребует пары дней тренировок перед зеркалом, но оно того стоит", — указал психолог в беседе с "МК".

Во-вторых, необходимо знать, куда именно можно пожаловаться на обидчика. Например, одна из туристок столкнулась с агрессией со стороны жителей Закарпатья и обратилась за помощью к менеджеру отеля. Однако любая сторона, которая принимает гостей из разных стран, предпочитает соблюдать нейтралитет, а сотрудники полиции могут вмешаться только в случае рукоприкладства.

"В нынешних условиях на любом крупном курорте, собирающем интернациональный контингент, в крупных отелях и при полиции обязано быть подразделение или хотя бы пара сотрудников "по работе с иностранными туристами", — отметил специалист по безопасности.

Именно эти сотрудники должны владеть несколькими языками, а также знать международное право на любой случай разжигания ненависти по национальному признаку.

"Первое, что нужно сделать, прибыв на любой курорт вне РФ, обзавестись номером горячей линии этой службы", — подчеркнул эксперт.

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