Турпром: туристам из РФ может не хватить места на турецких пляжах

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

В турецкой туристической прессе начали обсуждать неожиданную проблему, которая может возникнуть на пляжах курорта. В ведомстве сообщают, что туристы столкнутся с большим наплывом беженцев, и ожидания от отдыха на курорте останутся не самые лучшие.

Фото: puttur.ru

Эксперты отмечают, что землетрясение спровоцировало рост беженцев, которые могут "оккупировать пляжи" курортных зон. Такая ситуация, вероятнее всего, неблагоприятно скажется на отдыхе в целом.

"Местные жители могут быть нетерпимы к беженцам, особенно когда у них есть собственные экономические и социальные проблемы. Большое количество беженцев может привести к социальной напряженности", — уверяют эксперты.

Аналитики уверяют, что каждый турист рассчитывает на то, что его отдых будет спокойным и комфортным. А перебитые беженцами пляжи заставят многих путешественников избегать подобных ситуаций и искать более укромные места для отдыха. Об этом сообщает Турпром.

"Если вместо этого пляжи будут заняты беженцами, которых пытаются выгнать местные, это отрицательно скажется на туризме. Туристы будут избегать посещения таких районов и, таким образом, снизят доходы от туризма", — уверяют турецкие эксперты.

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