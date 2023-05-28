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Türkiye Ruslar: Русские туристы готовы подавить турецкий Майдан

2:58
Туризм

Российские туристы готовы помочь полиции Турции в подавлении "Майдана", если он случится после выборов президента страны — об этом сообщает стамбульский проект "Первый турецкий".

Türkiye Ruslar: Русские туристы готовы подавить турецкий Майдан
Фото: Telegram: Поехали на море

Опрошенные изданием Türkiye Ruslar российские туристы заявили, что уже списались с другими отдыхающими в телеграм- и WhatsApp-чатах и договорились скоординироваться в случае "бархатной революции".

По их словам, мужчины готовы "показать этим налаченным чаепилам русскую мощь".

Причиной такого решения россияне называют возможное резкое ухудшение отношений между Россией и Турцией в случае победы Кылычдароглу.

"Анкара может открыть проливы для прохода флота США в Черное море, ввести против России санкции, и так далее", — сообщали они журналистам.

Сами полицейские утверждают, что никакой помощи от российских граждан им не потребуется.

“Полиции не потребуется помощь российских туристов, мы предостерегаем от этого - это нарушение общественной безопасности и законодательства. Кроме того, у российских туристов нет опыта и квалификации, необходимых для такого вида действий. Шансов помочь турецкой полиции у российских туристов нет, лучше всего оставаться в стороне и следовать рекомендациям местных властей", - заявил Pravda.Ru офицер пресс-центра нацполиции Турции.

  • 28 мая в Турции проводится второй тур президентских выборов, в котором участвуют действующий президент Реджеп Эрдоган и прозападный, негативно высказывающийся о России и обещающий ввести санкции Кемаль Кылычдароглу.

Турецкие эксперты и социологи предполагают победу Эрдогана, который "хоть и сидит на двух стульях, но не вводит санкции против Москвы, покупает С-400, жестко критикует США, строит с РФ атомную станцию, и т. д".

Отметим, что в сентябре 2022 года на пляже в курортном Сиде между гражданами РФ и Украины произошла жесточайшая драка. Конфликт возник из-за того, что украинцы начали оскорблять туриста в футболке с символом "Z". В итоге, как писала пресса, россияне победили в драке, но в процессе конфликта "даже лежаки летали, битва была как во вторую мировую".

Комментаторы также вспоминают, что во время революции в Каире в 2011 году более сотни российских туристов собрались и разогнали митинг, из-за которого руководство отеля отменило экскурсии и ввело запрет на алкоголь. Тогда в соцсетях стало популярно видео с обещаниями "дать копоти Тутанхамонам, если те снова начнут мешать отдыху".

Ранее Pravda.Ru описывала, как россиянам приходится в прямом смысле слова биться с украинцами на зарубежных курортах.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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