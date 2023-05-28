Эксперты назвали семь поступков туристов, за которые в Египте грозят штраф или тюрьма

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Египетские курорты славятся своей лояльностью к туристам, но путешественникам не стоит забывать, что некоторые "невинные" поступки наказываются в этой стране штрафом или тюремным заключением.

Фото: pixabay.com

Любители привозить из отпуска целый фотоархив должны знать, что в кадр не должны попадать египетские военные, полицейские, боевая техника или стратегические объекты. Туристу в Египте не удастся самому сфотографировать Суэцкий канал или Асуанскую плотину. Как минимум снимок придётся удалить, но может быть назначено наказание в виде штрафа или ареста.

Распивать алкоголь на отдыхе можно исключительно на территории отелей, так как нетрезвый путешественник в общественном месте может быть оштрафован. Нельзя негативно высказываться о самой стране и египетских властях, да и вообще ругаться на улице, советуют эксперты портала "Тонкости туризма".

Египтяне трепетно относятся к своим морям, именно они привлекают большинство туристов, поэтому нельзя выбрасывать мусор в воду и повреждать кораллы. За попытку вывоза даров моря через границу на туриста могут наложить крупный штраф и запретить въезд в страну на несколько лет.

Месяц тюремного заключения грозит путешественнику за незаконное проникновение или непристойное поведение на территории археологических памятников. Формулировка в законе расплывчатая, так что не стоит совершать осуждаемых местными жителями поступков, потому что даже минимальное наказание подразумевает неподъемный штраф.

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