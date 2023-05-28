Вице-президент РСТ Барзыкин рассказал о популярных направлениях отдыха среди граждан РФ в 2023 году

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Граждане РФ продолжают путешествовать по миру, несмотря на западные санкции в отношении России. Туристы поменяли направления для поездок, о чём сообщила польская радиостанция Radio ZET.

Фото: pixabay.com

Наибольший рост числа путешественников из РФ зафиксировали в Турции, Таиланде, ОАЭ, Мальдивах, Египте. Также некоторые страны "облегчают россиянам пересечение границ".

Вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в пресс-центре НСН рассказал, что за первые месяцы 2023 года 3,7 миллиона граждан РФ посетили разные страны с целью туризма. Он отметил, что основными направлениями для отдыха стали Турция, ОАЭ, Таиланд.

Эксперт подчеркнул, что Грузия никогда не обгонит Турцию по числу граждан из России.

Для внутреннего туризма россияне выбирают Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москву, Казань и Калининград. Об этом рассказала руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в пресс-центре НСН.

"Порядка 12% бронирований на лето уже сделано в Петербург. На втором месте знаменитые пляжные курорты: Сочи, Анапа, Геленджик и Адлер. Суммарно они занимают примерно десять процентов от бронирований. На третьем месте находитя Москва", — рассказала она.

Далее следуют Казань, Калининград. Новыми точками притяжения стали Дагестан, Карелия, Горно-Алтайск, Пятигорск и Кисловодск.

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