Турпром: туристы из РФ опередили немцев и вышли в лидеры по турпотоку в Турцию

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно представленным данным турецкой прессы, российские туристы вышли в лидеры по турпотоку в Турцию, несмотря на общий спад спроса в апреле-мае. Всего за первые четыре месяца из РФ отправились в эту страну 1.1 миллиона туристов, что более чем вдвое превышает показатели прошлого года, пишет "Турпром".

Фото: qha.com.tr

Общее число иностранных туристов в Турции за этот период выросло на почти 28 процентов и составило почти 12 миллионов, из которых на россиян пришлось 1.15 миллиона, что является ростом в 134 процентов по сравнению с прошлым годом.

Второе место по турпотоку в Турцию занимают немецкие туристы, которые отправились в эту страну в количестве 966 тысяч человек. На третьем и четвёртом расположились Болгария и Иран с результатами в 797 тысяч и 623 тысячи туристов соответственно. Англичане заняли пятое место с числом в 529 тысяч туристов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

МОИ ПОКУПКИ! ЦЕНЫ В ТУРЦИИ ПРОСТО КОСМОС!