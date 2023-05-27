Radio ZET: в Польше выразили недовольство из-за путешествующих по миру россиян

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне продолжают путешествовать по всему миру, несмотря на западные санкции, с помощью которых планировалось "изолировать" страну. Об этом заявили в эфире польской радиостанции Radio ZET.

Фото: folkextreme.ru

Обескураженные журналисты подчеркнули, что сейчас граждане России выбирают отдых в экзотических местах, а не в Европе. Более того, число российских туристов за рубежом постоянно растёт, а также регулярно расширяется список стран, которые с удовольствием принимают гостей из России.

В 2022 году россияне совершили более 22 миллионов турпоездок за границу, в 2021 году было 19 миллионов. Польские журналисты полагают, что в текущем году показатели вырастут ещё больше.

Чаще всего жители России посещают Турцию, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы и Египет.

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