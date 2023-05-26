Российская туристка осталась недовольна отдыхом в Дубае

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка Маргарита Николаева призналась, что осталась недовольна отдыхом в Дубае.

Фото: pixabay. com

В беседе с порталом tonkosti. ru девушка рассказала о том, что Дубай является не самым лучшим местом для отдыха для тех, чей бюджет ограничен. В этом случае, по её мнению, попытка совместить пляжный отдых и экскурсионную программу будут пустой тратой денег из-за высоких цен на всё в этом городе.

В частности, россиянка осталась крайне не удовлетворена своим отелем Beach Walk 4, который фактически представляет из себя гостиницу "две звезды", а никак не четыре. Николаева отметила и тесные номера, плохую шумоизоляцию и очень скромные завтраки уровня трёхзвёздочных европейских хостелов. При этом, по её словам, стоимость проживания в этом отеле далеко не маленькая.

Также от путешественницы из РФ досталось и пляжу рядом с отелем. Девушке не понравилось отсутствие шезлонгов и зонтиков, хотя она отметила, что пляжные полотенца там всё-таки дают.

Туристка добавила, что для пляжного отдыха её отель не очень подходил. При этом она считает, что там может понравиться тем, кто хочет в Дубае не загорать на пляже, а гулять по городу и развлекаться.

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