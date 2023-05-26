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ТурПром: "Анекс-Тур" расширил программы на самое комфортное побережье Турции у Эгейского моря

2:41
Туризм

Туроператор "Анекс-Тур" сообщил о расширении своей программы туров на привлекательное побережье Турции. Компания запускает прямые рейсы из Самары и Уфы в курортный город Бодрум начиная с 1 июня.

ТурПром: "Анекс-Тур" расширил программы на самое комфортное побережье Турции у Эгейского моря
Фото: qha.com.tr

Это открывает новые возможности для жителей Самарской области и Республики Башкортостан, которые теперь смогут без пересадок добраться до великолепных пляжей и курортов на Эгейском побережье Турции. Продолжительность туров составит 10 ночей.

Время полета до аэропорта Бодрума составит 5 часов 10 минут из Уфы и 4 часа 50 минут из Самары. "Анекс-Тур" отметил, что Эгейское побережье Турции отличается от Анталийского своими природными и климатическими условиями. Здесь сезон начинается позже и заканчивается немного раньше, а погода остается комфортной даже в жаркие месяцы. Компания предлагает отправиться в Бодрум из пяти городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Самару и Уфу.

Стоимость предложений для отдыха начинается от 131 тыс. рублей за двоих на 10 ночей в 4-звездочном отеле с системой "Всё включено" и вылетом из Уфы. Аналогичный тур из Самары стоит 137 тыс. рублей. Также стоит отметить, что некоторые отели в Бодруме входят в концепцию премиального обслуживания Priority, которая предлагает дополнительные услуги и персональный подход.

Бодрум — это прекрасный курортный город, расположенный на побережье Эгейского моря в западной части Турции. Он является одним из популярных туристических направлений в регионе и привлекает туристов своим прекрасным климатом, пляжами, богатой историей и живописными пейзажами.

Одной из главных достопримечательностей Бодрума является его знаменитый замок Святого Петра, который был построен рыцарями ордена Святого Иоанна в 15 веке. Помимо замка, в Бодруме также есть много других достопримечательностей. Например, пешеходная улица Бар Стрит (Bar Street) известна своей живой ночной жизнью и множеством клубов и баров.

Бодрум также славится своими пляжами и водными видами спорта. Отдыхающие могут арендовать яхту и отправиться в незабываемое морское путешествие вдоль побережья или попробовать свои силы в сёрфинге, виндсёрфинге или дайвинге. Кроме того, в Бодруме есть много красивых пляжей, где вы можете насладиться солнцем и морем.

 

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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