Сцепились у скарабея: характер стычек граждан из Украины и РФ на зарубежных курортах изменился

2:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти и турфирмы, ответственные за популярные у российских отдыхающих курорты за рубежом, сделали значительные усилия, чтобы обеспечить спокойный и приятный отдых для гостей из России и Украины. Их целью было предотвратить возможные столкновения и напряженность, связанные с геополитическими противоречиями.

Фото: pixabay. com

В прошлом году, особенно весной и летом, возникало множество инцидентов, о которых сообщали отдыхающие и гости отелей. Жалобы в полицию о взаимных оскорблениях, физическом насилии и драках становились всё более распространенными. В связи с этим, основной задачей властей и турфирм стало предотвращение возникновения споров и конфликтов, при этом не задевая ни одну из сторон.

Одной из принятых мер было размещение российских и украинских гостей в разных отелях. Кроме того, экскурсионные программы были пересмотрены таким образом, чтобы избежать ситуаций, когда противоборствующие стороны оказываются в одном автобусе или на одной достопримечательности одновременно.

Организация этого процесса оказалась непростой задачей. Например, при экскурсиях из Хургады в Луксор автобусы выезжают рано утром, чтобы участники успели осмотреть все достопримечательности до наступления темноты. Разделение групп по дням и времени оказалось практически невозможным.

Однако несмотря на принятые меры, инциденты всё же случались. Например, в одном из случаев туристка из Украины оттолкнула россиянку, когда та обходила семь раз жука-скарабея, исполняющего желания. Это привело к потасовке между их мужьями и вспыхнувшей драке между автобусами.

Гиды, работающие на курортах, отмечают, что самыми сложными ситуациями являются те, когда конфликты начинаются на экскурсионных лодках. В связи с этим, запрет на морские прогулки для групп, состоящих из россиян и украинцев, был введён для предотвращения возможных инцидентов.

"Не грузить на один корабль русских не только с украинцами, но и с поляками и чехами", — рассказал гид "МК".

Сообщается, что отдыхающие из обеих стран постепенно приспособились к геополитическому конфликту и стали более осмотрительными. Они понимают, что опасные выходки могут испортить им отдых, за который они заплатили значительные суммы денег.

Рассказы отдыхающих подтверждают положительные изменения. Многие украинские туристы даже получают предупреждения от своих турагентов о необходимости избегать политических споров и сохранять мирную атмосферу на курорте.

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