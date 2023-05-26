"Турпром": турист из РФ в шоке от завтраков в Польше и понял, что русский бы такое есть не стал

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кухни России и Польши, конечно схожи, но есть у поляков такие блюда, которые русский человек вряд ли бы стал есть. Турист из РФ попробовал местные завтраки в Варшаве и рассказал свои впечатления, пишет "Турпром".

Фото: freepik.com/@user18526052

Россиянин побывал в кафе, которое напоминало столовую. Поляки ставят на подносы много блюд, в том числе и супы, несмотря на то, что это завтрак. Турист решил попробовать чарнину — традиционный польский суп тёмно-красного цвета с утиными желудками, в который добавлена утиная кровь, сухофрукты и фрукты. Вкус у супа весьма контрастный, поэтому русскому человеку не понравилась бы такая еда.

"На вкус очень необычно, суп заметно сластит, конкретно в моем случае изобилует грушей, также много чернослива. Кровь добавляет супу густоты и наваристости", — приводит слова туриста источник.

К супу подаётся смалец. Это не сало и не масло, а нечто среднее. Жир вытапливают из сала и намазывают на хлеб. Россиянину такая закуска не понравилась.

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