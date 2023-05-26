"Турпром": туристам назвали два предмета, которыми никогда не следует пользоваться в отелях

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Курортные отели часто заманивают путешественников со всего мира богато обставленными номерами, но не всеми предметами интерьера можно пользоваться без опасений за своё здоровье.

Фото: pixabay. com

Бывшая управляющая гостиницы Мелисса Хэнк рассказала, что персонал отелей временами халатно относится к своим обязанностям, а постояльцы часто используют вещи не по назначению.

"В некоторых отелях есть стеклянные стаканы, и я бы не стала их использовать, предварительно не вымыв самостоятельно", — цитирует эксперта издание "Турпром".

Также специалист посоветовала избегать ведёрка для льда, так как некоторые отдыхающие путают его с мусорной корзиной, а потому там могут оказаться самые неожиданные вещи, способные надолго испортить впечатление от отдыха.

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