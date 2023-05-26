Российские туристы перечислили шесть главных минусов отдыха в Узбекистане в 2023 году

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие жители России планируют отправиться в путешествие в Узбекистан после историй о волшебной архитектуре и гостеприимном народе. Однако многие туристы разочарованы отдыхом из-за шести минусов.

Фото: Pravda.ru

Отели Узбекистана очень старые и простые, поэтому в лучшем случае Wi-Fi будет работать только в коридоре. Также многие путешественники жалуются на то, что в республике нет хороших гидов. Все экскурсоводы просто "плетут небылицы" или читают про достопримечательности из Интернета.

Третий минус отдыха в Узбекистане — это пыльные бури. Иногда происходит такое явление как пыльно-песчаная мгла: в воздухе несколько часов или даже дней висит дымка, похожая на туман, только сам воздух не влажный, а сухой, с мельчайшей песчаной пылью, поэтому становится тяжело дышать.

Также туристы жалуются на слишком жирную еду: выпечка, жареные блюда и плов, от которого невозможно отказаться.

"Вернуться без лишних килограммов отсюда реально непросто", — заявили эксперты портала "Тонкости туризма".

Опытные путешественники сообщили, что один рубль — это 145 узбекских сум, поэтому приходится носить с собой огромные пачки денег, поскольку банковские карты мало где принимают.

Шестой минус отдыха в Узбекистане — это торговцы сувенирами. На самом деле все магнитики и статуэтки привезены из Китая за бесценок, хотя местные выдают это за изделия местных ремесленников.

"К тому же тут распространено такое печальное явление, как овербукинг, когда в один автобус или отель продают больше мест или номеров, чем их есть на самом деле. В итоге кому-то приходится ехать стоя, а кому-то — ночевать в одном номере с незнакомцами или ютиться большой семьей в крошечной комнате", — отмечается в материале.

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