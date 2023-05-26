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"РГ" проинформировала граждан РФ о стоимости поездки в Грузию

1:18
Туризм

Журналисты из России решили выяснить, сколько стоит поездка в Грузию этим летом.

"РГ" проинформировала граждан РФ о стоимости поездки в Грузию
Фото: pixabay.com

Корреспондент "Российской газеты" ("РГ") узнал, что цена перелёта в Тбилиси по состоянию на 26 мая варьируется от 20,5 тыс. до 77 тыс. рублей за билет в одну сторону. Сэкономить оказывается крайне сложно, и в этом случае придётся пожертвовать временем. Существует возможность добраться до места назначения за 18 тыс. рублей с двумя пересадками, но это потребует 49 часов пути.

Что касается стоимости проживания в Грузии, то цены следующее: сутки в трехзвёздочном отеле обойдутся примерно от 120 до 150 лари (от 3600 до 4500 рублей), а пребывание в пятизвёздочном "Амбассадори" будет стоить минимум 14,6 тысячи рублей.

Однако можно выбрать более бюджетный вариант, например, остановиться в хостеле. Стоимость проживания в сутки составляет около 450 рублей.

Самый экономичный вариант питания можно найти в столовых. Большая тарелка с куриным рагу и овощами стоит около 300 рублей.

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Красивые места в Грузии
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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