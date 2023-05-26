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"Турпром": россиянка проинформировала, как обворовывают туристов из РФ в разных странах

0:56
Туризм

Российские туристы становятся жертвами воров в разных странах. Как рассказала российская туристка, автор блога о путешествиях, в поездках стоит пристально следить за вещами и документами.

"Турпром": россиянка проинформировала, как обворовывают туристов из РФ в разных странах
Фото: ya.ru

Так, одна из россиянок рассказала, что в Шарм-эль-Шейхе воришка залез прямо в номер отеля и украл драгоценности из запертого сейфа. Однако бывает и так, что преступники уносят хранилище целиком.

При этом сложно предположить, что отельеры могут этого не заметить.

"Первый раз в жизни положил в сейф паспорта и деньги. Взяли с собой две-три сотни евро и пошли с женой в ближайшее кафе. Вернулись. Жена говорит: "А где сейф?!" А сейфа нет! До конца дня ругался с ресепшн, потом приехала полиция, потом хозяйка. 100% — наводка от ресепшн", — цитирует блог ещё одного пострадавшего.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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