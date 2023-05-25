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Эксперты назвали восемь стран, где можно хорошо жить на российскую пенсию

3:15
Туризм

Средний доход российского пенсионера составляет около 15 тысяч рублей. На эту сумму можно легко прожить в некоторых странах, ни в чём себе не отказывая. Однако для этого нужно иметь собственное жильё, чтобы сдавать его, а на вырученные деньги снимать квартиру в выбранной локации, сообщили эксперты портала "Тонкости туризма".

Эксперты назвали восемь стран, где можно хорошо жить на российскую пенсию
Фото: Ассоциация Туроператоров России

Например, на жизнь в Египте уходит около 13 тысяч рублей в месяц на человека. Один литр молока стоит не более 50 рублей, белый хлеб — 30 рублей, а десяток яиц — 65 рублей. Стоимость билета на общественном транспорте составляет восемь рублей, а проездной на месяц обойдётся в 240 рублей. Аренда однокомнатной квартиры — около 11 тысяч.

Средняя стоимость жизни в Тунисе составляет менее 10 тысяч в месяц: молоко — 25 рублей, хлеб — семь рублей, а килограмм отборной говядины — 410 рублей. Для того, чтобы снять однокомнатную квартиру в спальном районе города, нужно будет заплатить менее семи тысяч рублей.

Любители экзотики могут отправиться в Мексику. Там средняя стоимость жизни составляет около 18 тысяч рублей, но можно сэкономить на продуктах и жилье. Аренда квартиры на окраине города будет стоить 10 тысяч рублей. Литр молока — 50 рублей, говяжья вырезка — 400 рублей.

На жизнь в Индии уходит около 10 тысяч рублей на человека в месяц, не считая аренды квартиры в центре города за девять тысяч. В спальном районе можно найти жильё за шесть тысяч. Молоко в Индии стоит 40 рублей, хлеб — 25, а говядина — 270 рублей.

В Индонезии среднестатистический потребитель тратит около 15 тысяч в месяц. Молоко стоит около 80 рублей, хлеб можно купить за 60, а мясо — за 525 рублей. Однако здесь довольно дорого обойдётся квартира в центре: апартаменты будут стоить более 15 тысяч рублей, на окраине города — около девяти тысяч.

Ориентировочная стоимость жизни в Турции - 13 рублей в месяц на человека. Продукты недорогие: молоко — 30 рублей, хлеб — 15 рублей, десяток яиц — 70 рублей. Аренда однокомнатной квартиры в центре обойдется около 14 тысяч рублей.

Средняя стоимость жизни в Румынии составляет 18 тысяч в месяц. Цена на молоко — не более 60 рублей, хлеб можно приобрести за 30 рублей, а килограмм мяса — за 380 рублей. Аренда однокомнатных квартир — от 13 до 18 тысяч в месяц в зависимости от месторасположения.

Для комфортной жизни в Болгарии понадобятся 20 тысяч рублей плюс оплата съёмной квартиры: около 14 тысяч. Цены на продукты схожи с российскими: молоко — 70 рублей, хлеб — 40 рублей, а мясо — 460 рублей.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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