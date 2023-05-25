Россиянка в Турции рассказала об ужасном состоянии самого популярного у туристов из РФ пляжа

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из Турции поступила тревожная информация от проживающей там россиянки о плачевном состоянии самого популярного среди российских туристов пляжа в этой стране. Речь идёт о пляже Дамлаташ в Аланье, который также известен как пляж Клеопатры. Об этом пишет "Турпром".

Фото: Mirjam Schmitt/dpa

Аланья является наиболее популярным местом отдыха для россиян в провинции Анталия, а пляж Клеопатры - самый известный участок побережья для всех туристов в этом районе. Однако, по словам автора, за все 10 лет её отдыха на этом пляже, она никогда не видела его в таком плохом состоянии.

Блогер заявила, что вся территория пляжа покрыта водорослями, которые не убираются. Они лежат на песке под солнечными лучами, гниют и испускают неприятный запах, отталкивая отдыхающих. Также везде валяется мусор: пустые пачки сигарет, бутылки, шелуха от семечек и окурки.

Хотя морская вода выглядит чистой и прозрачной, в ней кишат водоросли и отходы, особенно много "противных пакетов". Местные власти, по словам россиянки, формально выполняют свои обязанности, проводя "минутные" уборки моря с помощью кораблика, но большая часть мусора остаётся, а водоросли продолжают распространяться.

Также было отмечено, что инфраструктура на пляже находится в запущенном состоянии. Кабинки для переодевания страдают после зимы: они гнилые, заполнены мусором и испускают неприятные запахи сырости и туалета, крючки для одежды сломаны, а рядом разбросаны бутылки шампуня. В результате использовать такие кабинки неприятно. Газон рядом с пляжем вытоптан и усыпан старыми листьями, которые давно пора убрать. Валяется также сломанная пляжная мебель: шезлонги, зонты и прочее.

Эта ситуация вызывает сожаление, поскольку пляж Клеопатры всегда считался прекрасным местом в Аланье, заключило издание.

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