Тревел-блогер из РФ пожаловался на низкий уровень сервиса и мошеннические схемы в Таиланде

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер, побывавший в Таиланде, сообщил о низком уровне сервиса, опасных заболеваниях и мошеннических схемах, распространённых на территории этой страны.

Фото: pixabay.com

В своём блоге "Мой автодом" на платформе "Дзен" он отметил, что не все отели Таиланда восстановили полноценную работу после пандемии коронавируса. По его словам, туристу довольно сложно отыскать ресторан рядом со своей гостиницей. Путешественник также подчеркнул: на тайском курорте можно легко отравиться из-за некачественной воды.

Мужчина добавил, что заметил процветание мошеннических схем в Таиланде. Так, например, иногда путешественникам не возвращают залог за аренду автомобиля или байка.

"Наглые тайцы просто скажут, что вы повредили транспорт", — уточнил блогер.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в магазинах туристам часто неправильно выдают сдачу.

Как пояснил мужчина, в Таиланде можно заразиться опасными заболеваниями, допустим, лихорадкой Денге, которую переносят комары.