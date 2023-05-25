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Тревел-блогер из РФ пожаловался на низкий уровень сервиса и мошеннические схемы в Таиланде

1:06
Туризм

Российский тревел-блогер, побывавший в Таиланде, сообщил о низком уровне сервиса, опасных заболеваниях и мошеннических схемах, распространённых на территории этой страны.

Тревел-блогер из РФ пожаловался на низкий уровень сервиса и мошеннические схемы в Таиланде
Фото: pixabay.com

В своём блоге "Мой автодом" на платформе "Дзен" он отметил, что не все отели Таиланда восстановили полноценную работу после пандемии коронавируса. По его словам, туристу довольно сложно отыскать ресторан рядом со своей гостиницей. Путешественник также подчеркнул: на тайском курорте можно легко отравиться из-за некачественной воды.

Мужчина добавил, что заметил процветание мошеннических схем в Таиланде. Так, например, иногда путешественникам не возвращают залог за аренду автомобиля или байка.

"Наглые тайцы просто скажут, что вы повредили транспорт", — уточнил блогер.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в магазинах туристам часто неправильно выдают сдачу.

Как пояснил мужчина, в Таиланде можно заразиться опасными заболеваниями, допустим, лихорадкой Денге, которую переносят комары.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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