Блогер-путешественник, опираясь на свой опыт, поделилась с туристами реальностью "ультра всё включено" (UAI) и простого "всё включено" (AI) в отелях Турции, а также обратила внимание на способы, которыми турецкие отельеры создают впечатление "улучшенной" ультраконцепции без значительных дополнительных затрат. Об этом пишет "Турпром".
Многим туристам кажется, что "ультра всё включено" обязательно лучше, но на самом деле это не всегда так, отметила блогер. Она подчеркнула, что отели не всегда предоставляют все опции, перечисленные в турецких стандартах, и могут выбирать только часть из них. Некоторые из особенностей "ультра всё включено", которые могут быть предоставлены, включают доступность напитков в любое время, расширенный мини-бар в номере, бесплатную инфраструктуру на территории отеля, местный и импортный алкоголь без доплат, а-ля-карт рестораны с обслуживанием по меню, более разнообразное питание и развлечения с утра до вечера.
Однако туристка отметила, что не все отели включают все эти опции, и особенности концепции могут различаться в зависимости от отеля. Например, в некоторых недорогих пятизвездочных отелях с концепцией "ультра все включено" могут быть выполнены только некоторые пункты, и ожидания туристов по поводу импортного алкоголя могут не оправдаться. Блогер советует читать отзывы других туристов и внимательно изучать описание отеля перед бронированием.
Также она добавила, что в отелях премиум-сегмента больше шансов получить полноценную концепцию "ультра всё включено", в то время как в бюджетных отелях стоит обращать внимание на свежие отзывы, чтобы понять, насколько полноценно реализована ультраконцепция.
В заключение, блогер призывает туристов быть более внимательными и внимательно изучать условия и отзывы перед выбором путевки на "ультра всё включено".
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