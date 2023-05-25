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"Турпром": туристам из России раскрыли реалии Ultra и All Inclusive в отелях Турции

2:03
Туризм

Блогер-путешественник, опираясь на свой опыт, поделилась с туристами реальностью "ультра всё включено" (UAI) и простого "всё включено" (AI) в отелях Турции, а также обратила внимание на способы, которыми турецкие отельеры создают впечатление "улучшенной" ультраконцепции без значительных дополнительных затрат. Об этом пишет "Турпром".

"Турпром": туристам из России раскрыли реалии Ultra и All Inclusive в отелях Турции
Фото: thebesthotels.org

Многим туристам кажется, что "ультра всё включено" обязательно лучше, но на самом деле это не всегда так, отметила блогер. Она подчеркнула, что отели не всегда предоставляют все опции, перечисленные в турецких стандартах, и могут выбирать только часть из них. Некоторые из особенностей "ультра всё включено", которые могут быть предоставлены, включают доступность напитков в любое время, расширенный мини-бар в номере, бесплатную инфраструктуру на территории отеля, местный и импортный алкоголь без доплат, а-ля-карт рестораны с обслуживанием по меню, более разнообразное питание и развлечения с утра до вечера.

Однако туристка отметила, что не все отели включают все эти опции, и особенности концепции могут различаться в зависимости от отеля. Например, в некоторых недорогих пятизвездочных отелях с концепцией "ультра все включено" могут быть выполнены только некоторые пункты, и ожидания туристов по поводу импортного алкоголя могут не оправдаться. Блогер советует читать отзывы других туристов и внимательно изучать описание отеля перед бронированием.

Также она добавила, что в отелях премиум-сегмента больше шансов получить полноценную концепцию "ультра всё включено", в то время как в бюджетных отелях стоит обращать внимание на свежие отзывы, чтобы понять, насколько полноценно реализована ультраконцепция.

В заключение, блогер призывает туристов быть более внимательными и внимательно изучать условия и отзывы перед выбором путевки на "ультра всё включено".

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Турция 2023 ПРИЛЕТЕЛИ и НЕ ПОВЕРИЛИ БУМ в аэропорту Анталии
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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