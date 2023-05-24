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Вице-президент РТС Барзыкин про проблему летнего отдыха в Крыму: цены уже снижены, осталось решение транспортной логистики

2:59
Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение о серьёзном снижении цен на отдых в Крыму в этом году, о котором проинформировал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Вице-президент РТС Барзыкин про проблему летнего отдыха в Крыму: цены уже снижены, осталось решение транспортной логистики
Фото: Правда.Ру.

Барзыкин рассказал, что что помимо приличного снижения стоимости размещения в крымских отелях Минэкономразвития выделяло 2,7 миллиарда рублей поддержки для турбизнеса Крыма на 4 месяца — поддержку в зарплатах, чтобы они не просели.

Однако, по мнению эксперта, этих мер поддержки всё равно недостаточно для того, чтобы увеличить поток отдыхающих на полуостров.

"Но полностью, конечно, не компенсируют снижение цен, приток в Крым. Потому что во многом люди просто не могут туда приехать — не на чем", — сказал Барзыкин.

Эксперт напомнил, что с железнодорожными и автомобильными пассажирскими перевозками до Крыма в этом году всё очень неплохо: дополнительные пары поездов введены, ещё будут к сезону вводить. По сравнению с прошлым годом почти в 1,5 увеличивается ж/д. Автомобильные перевозки туда тоже формируются, в частности, автобусы из Санкт-Петербурга, из Москвы.

Однако главная проблема сегодня — это по-прежнему закрытые аэропорты юга России — Симферополь, Анапа, Ростов, Краснодар, на которые обычно ложится перевозка трети всех туристов.

Помочь крымским отельерам в этом году можно при помощи непосредственной финансовой поддержки и решением логистического вопроса, подчеркнул вице-президент РСТ.

"Как прямое финансирование, так и, конечно, решение транспортной логистики. Вот это самый основной вопрос. Поэтому цены уже снижены. Можно, конечно, хотя бы один аэропорт открыть, тот же Краснодар дополнительно. И уже из Краснодара легче в Крым подвезти гостей. Но пока этот вопрос не решён", — объяснил Барзыкин.

Однако ситуация с отдыхом в Крыму всё-таки не настолько плоха, как это было в прошлом году, уверен эксперт. Крымские отельеры просядут, но не настолько, сколько было в прошлом году. Отдыхающие заранее знают, что аэропорты уже не откроются, и надо рассчитывать только на иные виды транспорта.

"А снижение цен действительно будет стимулировать. Тем более рядом Краснодарский край. Он уже сейчас на 50%, в целом, забронирован. А наиболее ликвидные курорты — Анапа, Геленджик, Сочи — на 75% и более процентов", — заключил Барзыкин.

Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сказал, что Крым стал единственным российским курортом, который серьёзно снизил цены на отдых в этом году, во многих отелях они упали на треть.

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КРЫМ - я ОШАЛЕЛ. ПУСТЫЕ ПЛЯЖИ на Южном Берегу Крыма. Отдых в Крыму 2023. Показываю ВСЮ ПРАВДУ.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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