Стоимость летнего отдыха в Крыму в текущем сезоне гораздо ниже, чем была в прошлые годы. Такими данными поделился министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Глава ведомства подчеркнул, что снижение цен на размещение наблюдается только в Крыму, что делает отдых на полуострове очень доступным.
"Крым стал единственным российским курортом, который действительно снизил цены в этом году, причем снизил серьезно. По отношению к прошлым годам это 25-30%. Действительно, в Крыму сейчас отдыхать очень выгодно", — сказал Волченко в эфире программы "Изолента live".
По словам министра, сутки в трёхзвёздочном крымском отеле с включённым завтраком обойдутся туристам в 3,5 — 4 тысячи рублей. Четыре "звезды" будут стоит совсем немного дороже — 4,5 — 5,5 тысячи рублей.
Неделя отдыха в трёхзвёздочном отеле с полупансионом (завтрак плюс ужин) обойдётся двум постояльцам примерно в 36 тысяч рублей, добавил Волченко.
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