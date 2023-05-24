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В Крыму летний отдых стал на треть дешевле

1:11
Туризм

Стоимость летнего отдыха в Крыму в текущем сезоне гораздо ниже, чем была в прошлые годы. Такими данными поделился министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

В Крыму летний отдых стал на треть дешевле
Фото: Фото Pravda.ru

Глава ведомства подчеркнул, что снижение цен на размещение наблюдается только в Крыму, что делает отдых на полуострове очень доступным.

"Крым стал единственным российским курортом, который действительно снизил цены в этом году, причем снизил серьезно. По отношению к прошлым годам это 25-30%. Действительно, в Крыму сейчас отдыхать очень выгодно", — сказал Волченко в эфире программы "Изолента live".

По словам министра, сутки в трёхзвёздочном крымском отеле с включённым завтраком обойдутся туристам в 3,5 — 4 тысячи рублей. Четыре "звезды" будут стоит совсем немного дороже — 4,5 — 5,5 тысячи рублей.

Неделя отдыха в трёхзвёздочном отеле с полупансионом (завтрак плюс ужин) обойдётся двум постояльцам примерно в 36 тысяч рублей, добавил Волченко.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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