Житель Грузии не купит себе лекарства, а последние деньги потратит на стол для гостей, заявил житель Батуми. На данный момент в городе практически нет туристов, так как ещё не начался сезон. Однако корреспондент "Российской газеты" убеждён, что именно сейчас самое лучшее время для отдыха в Батуми — солнце уже тёплое, нет очередей, много свободных мест в кафе.
"Шашлыки, хинкали по-аджарски, хачапури, форель, фрукты и ещё гора яств. Пир на весь мир. Вино льётся и пьётся рекой: вкусное, домашнее", — рассказал он.
На данный момент до города на побережье Чёрного моря можно добраться только с пересадкой в Тбилиси, затем прямым рейсом до Москвы. Из Батуми в столицу Грузии идёт поезд, путь занимает около пяти часов. Комфортная дорога определяется толщиной кошелька: билет во второй класс — 430 рублей, в первый — более двух тысяч рублей.
"В Батуми цены на жильё сейчас таковы (для удобства — в долларах): апартаменты и квартиры — от 30 за сутки, небольшой отель — 30-40, за удовольствие попонтоваться в "Хилтоне" — от 100", — отмечается в материале RG.
У жителей Батуми особое отношение к туристам: знакомство с местными обеспечивает путешественнику статус "свой в доску".
"А если преломил с грузином хлеб и выпил стакан вина, то фактически с этой минуты вы близкие родственники. Врагом тоже можно стать, и довольно легко. Это если тебя пригласили попить вина, а ты пытаешься открыть свой кошелёк", — рассказал корреспондент.
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