РИА Новости опубликовало список курортов, куда удобнее всего добраться гражданам РФ

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристам из России доступны напрямую почти два десятка стран, а до остальных популярных курортов можно добраться с одной-двумя пересадками. Список направлений для планирования каникул опубликовали эксперты РИА Новости.

Фото: Вадим Савицкий

Россияне могут приобрести прямые рейсы до Турции, Грузии, Туниса, Египта и Азербайджана. Также прямые перелёты осуществляются на Сейшельские острова, Мальдивы и Шри-Ланку. Без пересадок можно отправиться в Марокко, Израиль, Индию, Бахрейн, Катар, Оман и Кубу.

Однако в случае путешествия в Италию, Францию, Грецию, Иорданию, Малайзию, Вьетнам и Филиппины необходимо совершить одну пересадку.

Ранее опытные туристы рассказали, как сэкономить на отдыхе за границей.

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