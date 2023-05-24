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В Российском союзе туриндустрии назвали способ сэкономить на путешествии

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Туризм

Дважды в год стоимость туристических туров ощутимо снижается, рассказал глава Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В Российском союзе туриндустрии назвали способ сэкономить на путешествии
Фото: ya.ru

Выгодные периоды для планирования путешествия наступают в конце мая и в середине осени, так как дешевеют номера в курортных гостиницах.

"После высокого майского сезона очень серьёзно проседают цены, а 1 октября цена на средства размещения повсеместно дешевеет на 10-15%", — отметил эксперт в интервью изданию URA. RU.

Он пояснил, что это связано с расписанием школьников: в конце мая ученики начинают подготовку к экзаменам, а осенью все вновь возвращаются за парты после каникул.

Также Барзыкин посоветовал брать базовый тур без дополнительных услуг, что позволит сильно сэкономить. Экскурсии можно докупить на месте, добавил специалист, это обойдётся несколько дешевле.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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