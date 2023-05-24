Россиянка побывала в Египте впервые за восемь лет и поделилась впечатлениями от отдыха

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гражданка РФ не посещала Египет последние восемь лет, однако недавно ей предложили недорогой тур в эту страну за 80 тысяч рублей на двоих.

Фото: ru.tokkoro.com

В интервью порталу "Тонкости туризма" женщина рассказала, что отправилась в Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга. По её словам, египетский город очень преобразился. Как пояснила путешественница, сервис стал более качественным, ведь туристы теперь с лёгкостью заказывают необходимые услуги в онлайн-формате.

Она добавила, что в Египте многие говорят на русском языке. Гражданам РФ здесь обязательно помогут в случае возникновения каких-либо вопросов, уточнила туристка.

Женщина подчеркнула: путешественники меняют валюту прямо в здании аэропорта. Она также проинформировала об ухоженных улицах и спокойном поведении отдыхающих в Шарм-эль-Шейхе.

Ранее другая туристка из РФ осталась недовольна отдыхом в Египте из-за грязного номера со следами плесени.