Гражданка РФ не посещала Египет последние восемь лет, однако недавно ей предложили недорогой тур в эту страну за 80 тысяч рублей на двоих.
В интервью порталу "Тонкости туризма" женщина рассказала, что отправилась в Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга. По её словам, египетский город очень преобразился. Как пояснила путешественница, сервис стал более качественным, ведь туристы теперь с лёгкостью заказывают необходимые услуги в онлайн-формате.
Она добавила, что в Египте многие говорят на русском языке. Гражданам РФ здесь обязательно помогут в случае возникновения каких-либо вопросов, уточнила туристка.
Женщина подчеркнула: путешественники меняют валюту прямо в здании аэропорта. Она также проинформировала об ухоженных улицах и спокойном поведении отдыхающих в Шарм-эль-Шейхе.
Ранее другая туристка из РФ осталась недовольна отдыхом в Египте из-за грязного номера со следами плесени.
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Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.