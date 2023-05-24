Россиянка сообщила о грязи в номерах гостиницы Египта: "Потратили деньги и нервы"

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гражданка РФ осталась недовольна семейным отдыхом в Египте. Она пожаловалась на грязные номера и сырость в гостинице.

Фото: pixabay.com

Отзыв россиянки появился на канале "Тонкости туризма" в "Дзене". По её словам, неделя отдыха на двоих обошлась ей в 179 тысяч рублей. Она отметила, что для отпуска была выбрана пятизвёздочная гостиница Desert Rose Resort в Хургаде. Как пояснила туристка, ей выдали ключи от номера с протекающим унитазом, грязной мебелью и переполненной урной.

"Отпуск получился ужасным, только потратили деньги и нервы", — рассказала путешественница.

Женщина добавила, что при заселении увидела в ванной комнате следы плесени и чужие волосы. Кроме того, она подчеркнула: в стоимость туристической путёвки уже входила еда, однако практически все блюда были невкусными. Туристка также сообщила о мутном и грязном море.

"С маской плавать вообще негде: если хотите увидеть яркий подводный мир — берите экскурсию", — порекомендовала россиянка.

Ранее гражданка РФ проинформировала о дискриминации россиян на территории Египта.