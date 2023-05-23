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В Турции подсчитали стоимость ужина в ресторане и ужаснулись: туризм сойдёт на нет

1:00
Туризм

Цены в Турции бесят местных жителей и шокируют туристов. На это пожаловались турецкие эксперты на страницах издания turizmguncel. По их словам, на некоторых курортах цены "превзошли высокие английские расценки в Британии", из-за чего иностранные туристы отказываются от их посещения, а внутренние массово заявляют, что отдыхать в своей стране им стало слишком дорого.

В Турции подсчитали стоимость ужина в ресторане и ужаснулись: туризм сойдёт на нет
Фото: https://www.forumdaily.com/wp-content/uploads/2018/03/Depositphotos_3119981_m-2015.jpg

Стоимость еды на двоих с алкоголем даже в местах, которые считают захудалыми, составляет не менее 1500 лир (около 6 тыс. рублей). И это ещё оптимистичная цифра, стол вполне скромный, без изысков, отметили эксперты.

По их мнению, есть риск, что в итоге туризм в Турции просто сойдёт на нет, так как иностранцы в столь дорогое место отдыха не поедут, а сами турки предпочтут отдыхать за рубежом.

Ранее туриста из РФ потрясли цены на бензин и парковку в Стамбуле.

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ТУРЦИЯ БОЛЬШЕ НЕ ПО КАРМАНУ? ТУРЦИЯ ЦЕНЫ 2023
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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