Цены в Турции бесят местных жителей и шокируют туристов. На это пожаловались турецкие эксперты на страницах издания turizmguncel. По их словам, на некоторых курортах цены "превзошли высокие английские расценки в Британии", из-за чего иностранные туристы отказываются от их посещения, а внутренние массово заявляют, что отдыхать в своей стране им стало слишком дорого.
Стоимость еды на двоих с алкоголем даже в местах, которые считают захудалыми, составляет не менее 1500 лир (около 6 тыс. рублей). И это ещё оптимистичная цифра, стол вполне скромный, без изысков, отметили эксперты.
По их мнению, есть риск, что в итоге туризм в Турции просто сойдёт на нет, так как иностранцы в столь дорогое место отдыха не поедут, а сами турки предпочтут отдыхать за рубежом.
Ранее туриста из РФ потрясли цены на бензин и парковку в Стамбуле.
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