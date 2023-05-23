Турпром: полный абсурд с ценами на Турцию, ОАЭ и Египет вызвал замешательство у туристов из РФ

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ситуация на рынке выездных направлений России вызывает смешанные чувства у туристов. Генеральный директор туристической компании Артур Мурадян описал её как одновременно перенасыщенную и ограниченную, с присутствием "полного абсурда" в ценах на Турцию, ОАЭ и Египет. Об этом пишет "Турпром".

Фото: puttur.ru

По его словам, больше нет доступных и недорогих массовых зарубежных направлений. Это привело к нарушению привычной "иерархии цен", что сбивает с толку туристов.

"Теперь Египет стоит столько же, сколько 'старая' Турция. Турция в свою очередь стала сравнима по цене с ОАЭ, а хороший 5-звездочный отель в Турции летом стоит так же много, как аналогичный на Мальдивах", — пояснил эксперт.

Особенно в Турции цены являются главным тормозом для продаж. "Основываясь на успешном прошлом летнем сезоне и относительно хорошем зимнем, турецкие отельеры переоценили свои цены, превысив психологическую границу доступности. Это привело к исчезновению среднего сегмента. Раньше массовый турист мог забронировать тур за 80-100 тысяч рублей, а сейчас цены начинаются от 200 тысяч рублей и выше, рассказал Мурадян.

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