"Турпром": спрос на туры в Грузию у россиян пока встал на тормоза

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для туристического рынка Грузии стало неожиданностью появление прямых рейсов из России. Однако пока спрос на туры в эту страну среди российских путешественников встал на тормоза. Об этом заявил АТОР гендиректор одной из крупных туристических компаний Артур Мурадян, сообщает "Турпром".

Фото: REX/ Shutterstock

Причинами этого он назвал "психологический фактор", отметив, что далеко не все туристы готовы лететь в Грузию после прошедших там акций оппозиции, выступающей против открытия прямого авиасообщения с РФ.

Мешают расширению турпотока и цены. Сейчас Грузия очень дорогая, но главное — это "психологический прессинг" на потенциальных туристов. Слышать обидные слова в аэропорту никому не хочется, заключил эксперт.

Ранее россияне, которые уже побывали в Грузии, рассказали о своих первых впечатлениях.

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