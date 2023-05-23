Для туристического рынка Грузии стало неожиданностью появление прямых рейсов из России. Однако пока спрос на туры в эту страну среди российских путешественников встал на тормоза. Об этом заявил АТОР гендиректор одной из крупных туристических компаний Артур Мурадян, сообщает "Турпром".
Причинами этого он назвал "психологический фактор", отметив, что далеко не все туристы готовы лететь в Грузию после прошедших там акций оппозиции, выступающей против открытия прямого авиасообщения с РФ.
Мешают расширению турпотока и цены. Сейчас Грузия очень дорогая, но главное — это "психологический прессинг" на потенциальных туристов. Слышать обидные слова в аэропорту никому не хочется, заключил эксперт.
Ранее россияне, которые уже побывали в Грузии, рассказали о своих первых впечатлениях.
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