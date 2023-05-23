Рынок Турции испытывает разочарование из-за отсутствия российских туристов, и это ощущается на всех турецких курортах, заявил вице-президент Федерации отельеров страны.
"Отсутствие российских туристов заметно как на юге Турции, так и по всей стране. Российский рынок сейчас не достигает ожидаемого уровня из-за обесценивания рубля по отношению к доллару и роста цен на отели в иностранной валюте. Это создаёт значительный дефицит как для региона, так и для туризма в Турции", — приводит слова представителя туриндустрии "Турпром".
По словам эксперта, надежды на европейские рынки также не оправдались. Хотя он считает, что явление это временное.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.