Турпром: отели Турции заявили, что отсутствие туристов из России ощущается на всех курортах

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рынок Турции испытывает разочарование из-за отсутствия российских туристов, и это ощущается на всех турецких курортах, заявил вице-президент Федерации отельеров страны.

Фото: Mirjam Schmitt/dpa

"Отсутствие российских туристов заметно как на юге Турции, так и по всей стране. Российский рынок сейчас не достигает ожидаемого уровня из-за обесценивания рубля по отношению к доллару и роста цен на отели в иностранной валюте. Это создаёт значительный дефицит как для региона, так и для туризма в Турции", — приводит слова представителя туриндустрии "Турпром".

По словам эксперта, надежды на европейские рынки также не оправдались. Хотя он считает, что явление это временное.

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