За 2022 год путешествия за границу подорожали на 50 процентов. Однако опытные российские туристы нашли способы "дырявить турпакеты" и рассказали, как сэкономить на отдыхе.
Блогеры отметили, что гораздо выгоднее приобретать рейсы в середине недели, чем в понедельник или выходные. Вечерние и ночные полёты также обходятся бюджетнее, чем дневные, а рейсы в праздники и первые дни любого месяца выходят дороже. Сэкономить можно, если покупать билеты за полгода до отпуска.
"Нужно искать, комбинировать с пересадками, и если всё подгадать, то звёзды сойдутся. И, конечно, отпуск нужно планировать под рейс, а не наоборот", — рассказал турист в беседе с 47news.
На жилье в отпуске также можно сэкономить с помощью сервисов онлайн-бронирования. Однако отели в странах с большим туристическим потом — Турция, Египет — заключают контракты с турагентствами, поэтому самостоятельные путешественники не видят выгодные предложения на сайтах.
"Хостел или апартаменты для большой семьи выгоднее искать самим. А вот один и тот же отель у турфирм действительно может быть дешевле, чем на сервисах. С другой стороны, отели от посредников могут не нравиться. Поэтому мне проще комбинировать: беру из турпакета ту часть услуг, которая мне выгодна, от остального отказываюсь и подбираю сама", — рассказала путешественница по имени Юлия.
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