Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что с 1 июля в стране заработает электронная туристическая виза. Об этом он сообщил в время сессии российско-китайского бизнес-форума.
На данный момент правительство прорабатывает вопрос, который касается возобновления действия единой электронной визы.
Введение единого электронного документа позволит упростить процесс получения разрешения на въезд в страну.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.