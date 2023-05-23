Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Главком ВСУ Залужный перенёс операцию на сердце в Германии и возвращается в Киев
Испания не может помочь Киеву ни с поставками F-16, ни с обучением летчиков
Военный политолог Михайлов: заброской диверсантов и обстрелами территории РФ дело не кончится
Максим Галкин* опубликовал трогательное видео с подросшими Лизой и Гарри в Израиле
Кедми: перемирие с Киевом накачает его западным оружием и техникой
Бездомные собаки напали на 10-летнюю девочку в Оренбурге: искусано лицо
В ДНР осудили украинского боевика, расстрелявшего российского военнопленного
Турпром: отели Турции заявили, что отсутствие туристов из России ощущается на всех курортах
Русские научились экономить на отдыхе за границей: "Дырявят турпакеты"

В России с 1 июля должна заработать электронная туристическая виза

0:30
Туризм

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что с 1 июля в стране заработает электронная туристическая виза. Об этом он сообщил в время сессии российско-китайского бизнес-форума.

В России с 1 июля должна заработать электронная туристическая виза
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

На данный момент правительство прорабатывает вопрос, который касается возобновления действия единой электронной визы.

Введение единого электронного документа позволит упростить процесс получения разрешения на въезд в страну.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ

В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.

В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
WeChat: врачи КНР перечислили продукты, снижающие риск развития тромбоза
Четыре продукта являются врагами тромбоза — WeChat
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Диана Гурцкая в тяжёлом состоянии после смерти мужа
"Спасибо, папа. Я тебя люблю": сын Кучеренко написал трогательный пост после смерти отца
Пугачёва обиделась на старых друзей во время похорон Юдашкина
Пугачёва обиделась на старых друзей во время похорон Юдашкина
Последние материалы
В "Ростелекоме" назвали причину сбоя в сети
Михайлов заявил, что Запад даст Украине статус особого члена НАТО для поставки F-16
Врач посоветовала сменить тактику, если вес при похудении не снижается
Президент России объединил управления по вопросам госслужбы, кадрам и коррупции
Китай обостряет технологическую войну с США: Пекин запретил ввоз американских микросхем
РИА Новости: артисты на Западе изменяют песни о Российской Федерации
"Царьград": чёрный список спонсоров ВСУ в России разобрали в деталях — от Пугачёвой до Абрамовича
Киев не верит Байдену, заявившему о высоких потерях русских в Артемовске
Нутрициолог Свиридова рассказала гражданам РФ, как избежать усталости на работе
ВСУ предприняли попытку вернуть утраченные территории на Краснолиманском направлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников