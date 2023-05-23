В России с 1 июля должна заработать электронная туристическая виза

0:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что с 1 июля в стране заработает электронная туристическая виза. Об этом он сообщил в время сессии российско-китайского бизнес-форума.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

На данный момент правительство прорабатывает вопрос, который касается возобновления действия единой электронной визы.

Введение единого электронного документа позволит упростить процесс получения разрешения на въезд в страну.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.