"Турпром": туристам из РФ предлагают бесплатное проживание в 5-звездочном отеле Дубая

Одна из ведущих авиакомпаний мира, Эмирейтс, радует российских туристов особым преимуществом при планировании поездки в Дубай в начале этого лета. Как сообщает информационное агентство "Турпром", компания предлагает бесплатное проживание в роскошных 5-звездочных отелях.

Фото: pixabay.com

Данное предложение доступно для авиабилетов Первого или Бизнес-класса на рейсы в Дубай "туда-обратно" или с пересадкой в Дубае, приобретенных в период с 22 мая по 11 июня 2023 года. Российским туристам будет предоставлена уникальная возможность бесплатного размещения на две ночи в роскошном отеле 25hours Hotel Dubai One Central.

25hours Hotel Dubai One Central — это современный отель, расположенный в деловом районе Дубая, известном как Dubai One Central. Отель предлагает уникальный дизайн, оригинальные интерьеры и широкий спектр удобств для комфортного пребывания гостей.

25hours Hotel Dubai One Central удобно расположен недалеко от таких известных достопримечательностей, как Бурдж Халифа, Дубайский фонтан и Дубай Молл. Что делает отель особенным, так это его необычный дизайн и концепция. 25hours Hotel известен своими тематическими отелями, которые интегрируются в окружающую среду и культуру города. Каждый отель в серии имеет уникальную концепцию, отражающую местную историю и атмосферу.

Пассажирам Премиального Экономического и Экономического класса предоставляется бесплатное проживание на одну ночь в отеле Novotel World Trade Centre, Dubai. Это специальное предложение распространяется на авиабилеты с перелетом в Дубай "туда-обратно" или с пересадкой продолжительностью более 24 часов в Дубае при путешествиях с 26 мая по 31 августа 2023 года.

Novotel World Trade Centre, Dubai расположен в деловом и торговом центре Дубая, рядом с комплексом Dubai World Trade Centre. Отель предлагает современные удобства, комфортабельные номера и широкий спектр услуг для отдыхающих.

Расположение отеля Novotel World Trade Centre, Dubai обеспечивает легкий доступ к различным бизнес- и туристическим достопримечательностям города. Он находится недалеко от Дубайского Международного аэропорта и имеет хорошую транспортную доступность к другим районам города.

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