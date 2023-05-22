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Турпром: американский турист рассказал о диком утреннем ритуале в отелях на Тенерифе

1:45
Туризм

Турист из США описал шокирующий утренний ритуал, который проводят отдыхающие из Европы в отелях на Тенерифе, на Канарских островах в Испании, пишет "Турпром".

Турпром: американский турист рассказал о диком утреннем ритуале в отелях на Тенерифе
Фото: Правда.Ру

Это ритуал, который заставляет удивляться даже матёрых путешественников, называется "битва за лежаки". Отзыв туриста приводит издание Yahoo News.

Американец рассказал, что каждое утро ни свет ни заря толпа отдыхающих специально встаёт как можно раньше, чтобы успеть занять вожделенный лежак.

"Бассейн открывается в 8 утра. Уже в это время в в нескольких метрах, за огороженной верёвкой зоной, ждет толпа отдыхающих с полотенцами в руках. Некоторые гости стояли в очереди 40 минут, чтобы занять лежак. Как только бассейн открывается, люди устремляются к кроватям — некоторые бегут — как в панике, чтобы занять лежаки своими полотенцами", — рассказал турист.

Это занятие растягивается минут на 40, однако некоторые постояльцы не желают терпеливо ждать, когда подойдёт их очередь, и используют сомнительные методы, чтобы опередить других постояльцев. Кто-то пытается бросить своё полотенце на ещё свободный лежак через головы других людей, чтобы таким образом его занять. А отдельные туристы мастерски делают сильный бросок полотенца, ещё находясь на лестнице.

Самое удивительное, что туристы, расстелив своё полотенце на лежаке, спокойно уходят назад в номер, чтобы с чувством выполненного долга поспать ещё пару часов.

"Доходит до того, что персонал ставит таблички: если вы не вернётесь на лежак, мы уберем ваши вещи", — добавил американец.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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