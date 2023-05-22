"Турпром": на курортах Турции вышло предупреждение об этикетках для туристов

Министерство торговли Турции выпустило предупреждение для продавцов, работающих в туристических зонах, которые игнорируют размещение ценников на товары. Орган регулирования торговли напомнил, что указание цен в турецких лирах является обязательным. сообщает "Турпром".

Фото: newsland.com

Согласно сообщению, разосланному ведомством организациям розничной торговли, в магазинах, расположенных в туристических курортах и других местах с концентрацией туристов, часто отсутствуют ценники на товары. Такая практика вызывает недовольство у туристов и негативно сказывается на репутации турецкого туризма, подчеркнули в министерстве.

Торговцам напомнили о положениях Закона о защите прав потребителей, которые требуют наличия ценников на товарах, предлагаемых для розничной продажи. Особое внимание уделяется товарам, продаваемым в туристических зонах, для которых этикетки должны содержать информацию о свойствах товаров, продажной цене (включая налоги), цене за единицу товара, дате вступления в силу цены, а также фразе "отечественные товары", если товар произведён в Турции.

Министерство также предупредило, что в случае невозможности размещения этикетки на товаре, следует предоставить видимые прайс-листы.

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