РГ: в Тбилиси встретили первых граждан из РФ после возобновления авиасообщения

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Между Грузией и РФ в мае 2023 года возобновилось прямое авиасообщение. Корреспонденты "Российской газеты" (РГ) рассказали, как в Тбилиси приняли первых пассажиров.

Фото: Fotodom.ru

Россияне отметили радушный приём в аэропорту.

"Границу прошли очень быстро и легко, пограничница даже не спросила о целях визита, просто улыбнулась и поставила штамп в загранпаспорт", — рассказал журналист.

Далее граждан РФ встретила полиция. Она обеспечила безопасный проход. Сотрудники сделали всё, чтобы развести радикалов с пассажирами.

Некоторые настроены к россиянам очень радикально. Но они извиняются за такое поведение, аргументировав это тем, что настоящие грузины себя так не ведут.

"Жители Тбилиси, узнав, что ты с первого рейса из Москвы, начинают извиняться: "Слушай, нам стыдно! Настоящие грузины так гостей не встречают", — отметил журналист.

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