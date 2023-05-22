Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости опубликовало список курортов, куда удобнее всего добраться гражданам РФ
Специалисты спасли пять совят-парашютиков в Хабаровском крае
Прокурор Техаса подал иск против администрации Байдена из-за нового правила о мигрантах
Гладков сообщил об отражении множественных атак беспилотников в Белгородской области
Режиссёр Богомолов обнародовал статью с осуждением элиты РФ за скорбь о прошлой жизни
Мурзина выяснила, в чём проблема Верки Сердючки и других предавших Россию артистов
ISW: Генштаб ВСУ косвенно подтвердил утрату Украиной контроля над Артёмовском
В Москве организовали свыше 550 велопарковок рядом с популярными городскими местами
РИА Новости: в России нашли русские замены иностранным словам

РГ: в Тбилиси встретили первых граждан из РФ после возобновления авиасообщения

1:01
Туризм

Между Грузией и РФ в мае 2023 года возобновилось прямое авиасообщение. Корреспонденты "Российской газеты" (РГ) рассказали, как в Тбилиси приняли первых пассажиров.

РГ: в Тбилиси встретили первых граждан из РФ после возобновления авиасообщения
Фото: Fotodom.ru

Россияне отметили радушный приём в аэропорту.

"Границу прошли очень быстро и легко, пограничница даже не спросила о целях визита, просто улыбнулась и поставила штамп в загранпаспорт", — рассказал журналист.

Далее граждан РФ встретила полиция. Она обеспечила безопасный проход. Сотрудники сделали всё, чтобы развести радикалов с пассажирами.

Некоторые настроены к россиянам очень радикально. Но они извиняются за такое поведение, аргументировав это тем, что настоящие грузины себя так не ведут.

"Жители Тбилиси, узнав, что ты с первого рейса из Москвы, начинают извиняться: "Слушай, нам стыдно! Настоящие грузины так гостей не встречают", — отметил журналист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Красивые места в Грузии
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции

Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.

РБК: туроператоры проинформировали граждан из РФ о новой туристической политике Турции
РИА Новости: артисты на Западе изменяют песни о Российской Федерации
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
Названа цель публикации списка артистов, помогающих ВСУ
ВС России наступают, стремясь взять Авдеевку в клещи
Бионика: мать-природа — лучший учитель Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Ситуация с ценами на Турцию вызвала смешанные чувства у туристов из России
От Пугачёвой до Абрамовича: чёрный список спонсоров ВСУ разобрали в деталях
Вес будет расти: названы источники несжигаемого жира на столе
Вес будет расти: названы источники несжигаемого жира на столе
Последние материалы
Специалисты спасли пять совят-парашютиков в Хабаровском крае
Прокурор Техаса подал иск против администрации Байдена из-за нового правила о мигрантах
Гладков сообщил об отражении множественных атак беспилотников в Белгородской области
Режиссёр Богомолов обнародовал статью с осуждением элиты РФ за скорбь о прошлой жизни
Батя Харьковский: русские на генетическом уровне умеют воевать
Мурзина выяснила, в чём проблема Верки Сердючки и других предавших Россию артистов
ISW: Генштаб ВСУ косвенно подтвердил утрату Украиной контроля над Артёмовском
В Москве организовали свыше 550 велопарковок рядом с популярными городскими местами
РИА Новости: в России нашли русские замены иностранным словам
Кардиолог Кореневич сообщила гражданам РФ, как оценить оставшуюся продолжительность жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников