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АиФ: на отдыхе в Грузии в 2023 году граждане из РФ могут столкнуться с обманом

2:09
Туризм

Турист из РФ, отправляясь на отдых в Грузию, уверен в дешевизне курортов. Однако это далеко не так.

АиФ: на отдыхе в Грузии в 2023 году граждане из РФ могут столкнуться с обманом
Фото: pixabay.com

Как пишет сайт aif.ru, цены серьёзно выросли, а курс рубля значительно просел. Обменники находятся на каждом углу. Однако необходимо внимательно следить за курсом валюты, так как существует риск взимания комиссии.

Что касается жилья, то можно найти варианты на любой бюджет. Например, комната, которая стоила 2300 рублей в апреле в комплексе "Орби", в июне обойдётся от семи до 12 тысяч рублей за сутки. Как в Сочи и Крыму, чем дальше от моря, тем дешевле. Если выбрать вариант на расстоянии двух-трёх километров от пляжа, цена за комнату может составить две-три тысячи рублей в сутки.

Важно проверить воду в апартаментах. Необходимо обязательно убедиться в наличии бойлера, иначе есть риск остаться без возможности принять душ.

Если нужно проехать 2-3 километра на такси, стоимость такой поездки будет составлять от 65 до 105 рублей. Важно приобрести сим-карту местного мобильного оператора.

Туристу также следует быть готовым к серьёзному повышению цен на продукты. Средний чек за обед составляет от 1 200 до 1 500 рублей, включая три блюда. В большинстве случаев курорты ориентированы на туристов из Турции.

Гид Арчил Капанадзе рассказал про знаменитый батумский рыбный рынок. На нём можно увидеть дораду, сибаса и большие креветки. В лучшем случае их привезли из Турции. Из местных яств присутствуют форель (выращивают в хозяйствах), барабулька (в августе-сентябре) и скат. Отдельно нужно платить за чистку рыбы и приготовление в ближайшем кафе.

"Новичкам ничего брать не рекомендую. Тут обманывают круче, чем в Сочи. Впарят несвежий товар, обвесят. Мы привыкли, а туристы удивляются", — рассказал Капанадзе.

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10 самых красивых мест в Грузии
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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