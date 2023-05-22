"Турпром": граждан из РФ начали теснить китайцы в Таиланде

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиян начали теснить в Таиланде китайские туристы. Об этом пишет "Турпром".

Фото: pixabay.com

Данные Управления по туризму Таиланда (ТАТ) говорят о том, что в апреле в страну из России прибыли 115 985 человек, а в целом с 1 января по 12 мая 2023 года — 710 768 туристов. В то же время число китайцев за это время составило почти миллион (955 663 граждан).

Таким образом, КНР "подвинула" РФ со второго места по числу туристов в Таиланде. Тем не менее страна рассчитывает получить первый миллион путешественников из России. Эксперты прогнозируют это в сентябре.

Первое место занимает Малайзия, из которой в Таиланд приехали уже более 1,4 млн туристов. Четвёртое и пятое место заняли граждане азиатских стран.

Ранее сообщалось, что туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ в Анталии.

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