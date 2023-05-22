"Турпром": путешественник из РФ пожаловался на напряжённую обстановку в Стамбуле

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский турист, решивший провести отпуск в Турции, заявил о напряжённой обстановке на территории Стамбула.

Фото: pixabay.com

Путешественнику не понравилось, что на перекрёстках в курортном городе появились полицейские с автоматами, передаёт "Турпром". По мнению туриста, они будут следить за общественным порядком до президентских выборов, которые состоятся 28 мая.

"Что-то в Стамбуле стало некомфортно. Прямо в воздухе чувствуется какая-то напряжённость", — рассказал россиянин.

Он добавил, что правоохранители контролируют главные площади во избежание массовых беспорядков. Путешественник подчеркнул: обилие вооружённых полицейских вызывает тревогу у туристов, приехавших на отдых в Турцию. При этом мужчина назвал обстановку в Стамбуле довольно спокойной.

Ранее путешественница из РФ побывала на турецком базаре и проинформировала о низких ценах на экзотические фрукты.