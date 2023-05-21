MSK1.RU: граждане РФ поделились мнениями о поездках в Грузию после начала спецоперации на Украине

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Граждане РФ назвали основные плюсы и минусы отдыха в Грузии после начала спецоперации на Украине. Данная тема стала активно обсуждаться в последние дни из-за решения президента Владимира Путина возобновить авиасообщение.

Фото: pixabay. com

Один из туристов поделился опытом жизни в Батуми. Он отметил, что выбранная им локация вызывает исключительно положительные эмоции, передаёт MSK1.RU.

Другой путешественник рассказал о своём пребывании в Тбилиси, где он смог найти номер в отеле всего за 4000 рублей. Комната светлая и просторная. Еда, которую он пробовал в различных заведениях, оказалась вкусной. Во время общения с местными жителями он не заметил никакой агрессии.

Россиянка, которая ранее успела полюбить Грузию, решила купить там квартиру. Однако сейчас она выставила её на продажу, так как отношение к русским радикально изменилось после начала СВО. Женщина считает, что на улицах стало небезопасно. Недавно, когда она уточняла адрес дома у одного мужчины, он первым делом спросил её национальность, а затем начал оскорблять её.

Казахстанка посетила Тбилиси прошлым летом. Из-за своей европейской внешности ей пришлось столкнуться с негативными реакциями.

Многие люди считают, что стоит воздержаться от поездок в Грузию, пока между странами не установятся нормальные дипломатические отношения.

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