Граждане РФ назвали основные плюсы и минусы отдыха в Грузии после начала спецоперации на Украине. Данная тема стала активно обсуждаться в последние дни из-за решения президента Владимира Путина возобновить авиасообщение.
Один из туристов поделился опытом жизни в Батуми. Он отметил, что выбранная им локация вызывает исключительно положительные эмоции, передаёт MSK1.RU.
Другой путешественник рассказал о своём пребывании в Тбилиси, где он смог найти номер в отеле всего за 4000 рублей. Комната светлая и просторная. Еда, которую он пробовал в различных заведениях, оказалась вкусной. Во время общения с местными жителями он не заметил никакой агрессии.
Россиянка, которая ранее успела полюбить Грузию, решила купить там квартиру. Однако сейчас она выставила её на продажу, так как отношение к русским радикально изменилось после начала СВО. Женщина считает, что на улицах стало небезопасно. Недавно, когда она уточняла адрес дома у одного мужчины, он первым делом спросил её национальность, а затем начал оскорблять её.
Казахстанка посетила Тбилиси прошлым летом. Из-за своей европейской внешности ей пришлось столкнуться с негативными реакциями.
Многие люди считают, что стоит воздержаться от поездок в Грузию, пока между странами не установятся нормальные дипломатические отношения.
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