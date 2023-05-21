"Турпром": туристка из РФ в Турции сходила на базар в Аланье и сообщила снижении цен

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летний сезон в Турции стартовал на рынках и в отелях. Российская гражданка, живущая в этой республике, посетила базар в Аланье и рассказала о своих впечатлениях от представленного ассортимента сезонных фруктов и ценах на них. Об этом пишет "Турпром".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По словам путешественницы, цена арбузов сейчас в пересчёте на российские деньги 61 рубль, хотя недавно она составляла 100 рублей. А в конце месяца ожидается падение цен на сезонные продукты.

Туристка опубликовала в своём блоге фотографии, чтобы подтвердить слова о разнообразии экзотической продукции на рынке. Так, черешню можно купить по 250 рублей за килограмм, манго — по 600, персики — по 200, клубнику — по 120-160, дыни — по 100, а абрикосы — по 80 рублей.

Блогерша поразилась приятному аромату на рынке. В продаже есть и всесезонные фрукты: груши, яблоки, бананы, апельсины и другие. А вот шелковица и мушмула активно продавались в апреле и мае, но они уже почти не встречаются, заключила автор статьи.

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