В путешествии туристы хотят отдохнуть и расслабиться, но украденные деньги и ценные вещи могут доставить много проблем. Эксперты по безопасности рассказали об эффективных способах обеспечения их сохранности.
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Генеральный директор ADT UK&I Subscriber Мишель Беннетт составила список советов туристам, которые хотят защитить свои личные документы и ценности во время отдыха за границей.
Не говорите вслух номер, в котором селитесь. Попросите администратора при регистрации написать номер комнаты на бумажке, чтобы постояльцы поблизости не знали, где именно вы остановились, пишет "Турпром".
Запирайте двери. В большинстве отелей присутствуют запирающиеся на ключ замки и защёлки на дверях.
Не оставляйте на двери таблички для персонала. Вместо этого эксперты рекомендуют сообщать на стойку регистрации отеля о необходимости уборки номера.
Всегда держите деньги, паспорта и удостоверения личности при себе. Для этой цели можно использовать небольшую нательную сумку.
Приобретите портативный сейф. Хотя большинство отелей предоставляют их в номерах, они часто имеют общий код или "чёрный вход", что может обеспечить доступ персонала к содержимому. Лучше иметь собственный сейф.
Запирайте чемоданы. Надёжный замок помешает сотрудникам аэропорта и грузчикам открыть его, а также обеспечит безопасное хранение ценных вещей во время отпуска.
Купите маячки Smart Tag. Это небольшие устройства с поддержкой GPS, которые можно поместить в чемодан для отслеживания его местоположения.
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