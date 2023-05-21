Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
DP.RU: 250 тысяч граждан РФ стали жертвами синдрома внезапной смерти
Кардиолог Клодас назвала пять продуктов, которые ест каждый день для снижения холестерина
Подсолнечное масло вместо моторного: какие будут последствия
Пресс-секретарь Зеленского поправил президента Украины: Слова о Бахмуте неправильно поняли
В Новой Зеландии построены бункеры для мировой элиты
Володин предложил запретить проезд польских фур по территории России
Шеремет сравнил начальника ГУР Буданова с зомби: "Ненавидит всё живое"
NetEase: один выдающийся козырь России превосходит все силы сдерживания США и Китая
РВ: опубликованы видеокадры бегства военнослужащих ВС Украины из Артемовска

Турпром: туристам перечислили меры безопасности против краж в путешествиях

1:44
Туризм

В путешествии туристы хотят отдохнуть и расслабиться, но украденные деньги и ценные вещи могут доставить много проблем. Эксперты по безопасности рассказали об эффективных способах обеспечения их сохранности.

Турпром: туристам перечислили меры безопасности против краж в путешествиях
Фото: pixabay.com

Генеральный директор ADT UK&I Subscriber Мишель Беннетт составила список советов туристам, которые хотят защитить свои личные документы и ценности во время отдыха за границей.

  • Не говорите вслух номер, в котором селитесь. Попросите администратора при регистрации написать номер комнаты на бумажке, чтобы постояльцы поблизости не знали, где именно вы остановились, пишет "Турпром".
  • Запирайте двери. В большинстве отелей присутствуют запирающиеся на ключ замки и защёлки на дверях.
  • Не оставляйте на двери таблички для персонала. Вместо этого эксперты рекомендуют сообщать на стойку регистрации отеля о необходимости уборки номера.
  • Всегда держите деньги, паспорта и удостоверения личности при себе. Для этой цели можно использовать небольшую нательную сумку.
  • Приобретите портативный сейф. Хотя большинство отелей предоставляют их в номерах, они часто имеют общий код или "чёрный вход", что может обеспечить доступ персонала к содержимому. Лучше иметь собственный сейф.
  • Запирайте чемоданы. Надёжный замок помешает сотрудникам аэропорта и грузчикам открыть его, а также обеспечит безопасное хранение ценных вещей во время отпуска.
  • Купите маячки Smart Tag. Это небольшие устройства с поддержкой GPS, которые можно поместить в чемодан для отслеживания его местоположения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куда поехать в отпуск в 2023?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное

Военнослужащие Вооруженных сил Украины публикуют в социальных сетях видео, в которых сообщают о катастрофической ситуации в Бахмуте по мере продвижения ЧВК "Вагнер".

"Не поминайте лихом": отчаявшиеся бойцы ВСУ записывают видео из Бахмута
МК: певица Лариса Долина назвала болезнь Анжелики Варум
Сильно изменившаяся Варум вышла в свет: Долина рассказала о болезни певицы
Опасные продукты для "сердечников" назвал кардиолог Пикша
Обострят патологии: названы три самые вредные каши
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
В МУС встревожены тем, что Россия объявила в розыск прокурора и судей
Серябкина возмутилась поведением Азамата Мусагалиева на шоу "Музыкальная интуиция"
В Китае рассказали о плане Путина на Амурскую область, переполошившим США
В Китае рассказали о плане Путина на Амурскую область, переполошившим США
Последние материалы
Володин предложил запретить проезд польских фур по территории России
Шеремет сравнил начальника ГУР Буданова с зомби: "Ненавидит всё живое"
NetEase: один выдающийся козырь России превосходит все силы сдерживания США и Китая
РВ: опубликованы видеокадры бегства военнослужащих ВС Украины из Артемовска
В Twitter* назвали дату взятия российскими войсками Киева
РИАН: директор турфирмы назвала гражданам РФ минимальную стоимость недели отдыха в Грузии
Топ-5 достопримечательности в Риме
Спикер Госдумы РФ Володин: Польша должна России территории и 750 млрд долларов
РИА Новости сообщило, как поменяется обстановка в зоне СВО после освобождения Артёмовска
Онколог Воробьёв назвал головные боли по утрам признаком опухоли мозга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников