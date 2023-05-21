Турпром: туристам перечислили меры безопасности против краж в путешествиях

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В путешествии туристы хотят отдохнуть и расслабиться, но украденные деньги и ценные вещи могут доставить много проблем. Эксперты по безопасности рассказали об эффективных способах обеспечения их сохранности.

Фото: pixabay.com

Генеральный директор ADT UK&I Subscriber Мишель Беннетт составила список советов туристам, которые хотят защитить свои личные документы и ценности во время отдыха за границей.

Не говорите вслух номер, в котором селитесь . Попросите администратора при регистрации написать номер комнаты на бумажке, чтобы постояльцы поблизости не знали, где именно вы остановились, пишет "Турпром".

. Попросите администратора при регистрации написать номер комнаты на бумажке, чтобы постояльцы поблизости не знали, где именно вы остановились, пишет "Турпром". Запирайте двери . В большинстве отелей присутствуют запирающиеся на ключ замки и защёлки на дверях.

. В большинстве отелей присутствуют запирающиеся на ключ замки и защёлки на дверях. Не оставляйте на двери таблички для персонала . Вместо этого эксперты рекомендуют сообщать на стойку регистрации отеля о необходимости уборки номера.

. Вместо этого эксперты рекомендуют сообщать на стойку регистрации отеля о необходимости уборки номера. Всегда держите деньги, паспорта и удостоверения личности при себе . Для этой цели можно использовать небольшую нательную сумку.

. Для этой цели можно использовать небольшую нательную сумку. Приобретите портативный сейф . Хотя большинство отелей предоставляют их в номерах, они часто имеют общий код или "чёрный вход", что может обеспечить доступ персонала к содержимому. Лучше иметь собственный сейф.

. Хотя большинство отелей предоставляют их в номерах, они часто имеют общий код или "чёрный вход", что может обеспечить доступ персонала к содержимому. Лучше иметь собственный сейф. Запирайте чемоданы . Надёжный замок помешает сотрудникам аэропорта и грузчикам открыть его, а также обеспечит безопасное хранение ценных вещей во время отпуска.

. Надёжный замок помешает сотрудникам аэропорта и грузчикам открыть его, а также обеспечит безопасное хранение ценных вещей во время отпуска. Купите маячки Smart Tag. Это небольшие устройства с поддержкой GPS, которые можно поместить в чемодан для отслеживания его местоположения.

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