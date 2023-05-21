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РИАН: директор турфирмы назвала гражданам РФ минимальную стоимость недели отдыха в Грузии

0:42
Туризм

В Грузию на днях полетели первые самолёты и туристы из России. Там также возможен пляжный отдых летом. О его стоимости рассказала генеральной директор туристической фирмы Майя Котляр в беседе с РИА Новости.

РИАН: директор турфирмы назвала гражданам РФ минимальную стоимость недели отдыха в Грузии
Фото: sharknews.ru

По словам эксперта, есть около двадцати вариантов на 3 июня. Турпакеты формируют, например, для Батуми. Неделя отдыха на курорте обойдётся россиянам от 255 тысяч рублей за неделю на двоих.

Ранее российские туристы, которые прилетели первым рейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали, как их встретили в Грузии. По их словам, они были приятно поражены.

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10 Самых Красивых Мест в Грузии | Путешествия, Туризм
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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