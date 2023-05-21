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РИАН: эксперты назвали гражданам из РФ страны, в которых пляжный отдых дешевле Турции

1:25
Туризм

Из-за подорожавшего за год на 20-30 процентов отдыха в Турции, россияне ищут альтернативу турецким пляжам. Кто-то планирует отправиться в страны, считавшиеся традиционно зимним направлением, а некоторые собираются провести отпуск в России.

РИАН: эксперты назвали гражданам из РФ страны, в которых пляжный отдых дешевле Турции
Фото: Фото Pravda.ru

Специалисты туриндустрии отметили, что на отечественных курортах можно сэкономить как минимум 20 тысяч рублей. Лидер спроса — недельный тур в Сочи — обойдётся с перелётом на двоих и ребёнка в 113 тысяч рублей.

Эмираты могут стать этим летом главным зарубежным конкурентом Турции. Эксперты отмечают большой спрос на туры в Дубай, особенно среди семей с детьми. Есть и немало вариантов со "всё включено".

Специалисты турфирм называют в качестве альтернативы Турции также Мальдивы, где неделя на двоих стоит от 205 тысяч рублей в четырёхзвездочном отеле с завтраками.

Другие направления — Египет, Таиланд, Шри-Ланка. Однако в двух последних странах для летнего отдыха подходят не все курорты, предупредили собеседники издания.

При этом они уточнили, что сложно подобрать "реальную альтернативу" Турции, поэтому приходится искать компромисс.

Ранее эксперты из Анталии назвали четыре причины отказа граждан из РФ от курортов Турции.

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Египет 2023 ТОП 10 ПРИЧИН ОТДЫХА в Египте. ВАЖНО ЗНАТЬ!
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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