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Турпром: россиянин пожил в Польше и понял, почему не женился бы на польке

1:20
Туризм

Девушки в России и в Польше очень сильно отличаются друг от друга, несмотря на общие славянские корни и сходство во внешности. Турист из РФ рассказал, почему не стал бы связывать себя узами брака с полькой, пишет "Турпром".

Турпром: россиянин пожил в Польше и понял, почему не женился бы на польке
Фото: Пресс-служба Театра российской армии

Мужчина в своём блоге отметил, что раньше думал о сходстве менталитета польских и русских женщин из-за географической близости и наличия точек культурного соприкосновения. Но посетив Польшу, понял, что сильно ошибался.

Россиянин объяснил, что не увидел принципиальных отличий с точки зрения внешности. Она довольно привлекательная, хотя присутствует и с возрастом особенно проявляется разница в стиле.

А вот в поведении полек есть прямолинейность, которая граничит с грубостью, и отсутствие такта.

"Они идут на конфликты чаще местных мужчин, выражают своё несогласие с чем-то или возмущение", — добавил турист.

Отсюда путешественник определил ещё одно качество польских девушек, назвав его истеричностью. Их легко вывести из себя, скандал они могут устроить из-за любой мелочи. Также мужчина считает проблемой феминизм полек.

Ранее туристка из РФ рассказала об удивительных вещах, которые ждут россиянку на свадьбе в Турции.

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ВАРШАВА Польские девушки КАКИЕ ОНИ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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