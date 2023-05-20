Турпром: эксперты из Анталии назвали четыре причины отказа граждан из РФ от курортов Турции

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Курортный сезон в Анталии начался успешно, однако в мае количество туристов из России уменьшилось, что стало основной причиной замедления роста. Об этом заявил президент рабочей группы по туризму городского совета Анталии Реджеп Явуз, пишет "Турпром".

Фото: Mirjam Schmitt/dpa

Эксперт назвал четыре причины отказа россиян от турецких курортов в мае. При этом в данный список не попали высокие цены в отелях, хотя в целом они и были упомянуты.

По словам аналитика, причинами отказа от отдыха в стране являются: сильное обесценивание рубля, увеличение расходов на отпуск, выход на конкурентоспособный уровень с Турцией Дубая и Мальдив, землетрясение и опасение туристов из-за президентских выборов.

Ранее путешественник рассказал, что туристов из России не пустили в ресторан, сославшись на новые правила заведения.

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