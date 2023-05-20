Курортный сезон в Анталии начался успешно, однако в мае количество туристов из России уменьшилось, что стало основной причиной замедления роста. Об этом заявил президент рабочей группы по туризму городского совета Анталии Реджеп Явуз, пишет "Турпром".
Эксперт назвал четыре причины отказа россиян от турецких курортов в мае. При этом в данный список не попали высокие цены в отелях, хотя в целом они и были упомянуты.
По словам аналитика, причинами отказа от отдыха в стране являются: сильное обесценивание рубля, увеличение расходов на отпуск, выход на конкурентоспособный уровень с Турцией Дубая и Мальдив, землетрясение и опасение туристов из-за президентских выборов.
Ранее путешественник рассказал, что туристов из России не пустили в ресторан, сославшись на новые правила заведения.
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