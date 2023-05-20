Блогер из России перечислила особенности турецкой свадьбы, которые кажутся удивительными и неожиданными для россиян. Однако с ними обязательно придётся столкнуться, в том числе и женщинам из РФ, планирующим выйти замуж за турка и получить вид на жительство в Турции таким образом, пишет "Турпром".
По словам путешественницы, на турецкой свадьбе не дозволяется никаких проявлений чувств, а крики "Горько!" и затяжные поцелуи вообще не приняты. Требование "вести себя прилично" касается не только молодых, но и гостей.
В во время торжественной церемонии регистрации брака все сидят, включая жениха с невестой, и представителя ЗАГСа. Сама регистрация проходит только на турецком языке. Кольца не обязательны, обмен ими не предусматривается.
Платье невесты может быть любого цвета, и как правило их несколько. За свадьбу наряд может меняться два-три раза.
Фамилию жены мужу брать нельзя, а у иностранок есть возможность оставить свою фамилию. Кроме того, у молодых даже не примут в ЗАГСе документы без справки о состоянии здоровья и обязательных анализов на венерические заболевания и туберкулёз.
На свадьбу в Турции часто дарят массивные золотые украшения или монеты. Это так называемое инвестиционное золото. В случае необходимости его можно продать обратно в магазин.
В конце свадьбы друзья жениха должны по традиции "побить" его. Это постановочное действие, которое символизирует окончательное прощание с холостой жизнью, заключила блогер.
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