Турпром: туристка из РФ рассказала об удивительных вещах, которые ждут россиянку на турецкой свадьбе

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Блогер из России перечислила особенности турецкой свадьбы, которые кажутся удивительными и неожиданными для россиян. Однако с ними обязательно придётся столкнуться, в том числе и женщинам из РФ, планирующим выйти замуж за турка и получить вид на жительство в Турции таким образом, пишет "Турпром".

Фото: pixabay.com

По словам путешественницы, на турецкой свадьбе не дозволяется никаких проявлений чувств, а крики "Горько!" и затяжные поцелуи вообще не приняты. Требование "вести себя прилично" касается не только молодых, но и гостей.

В во время торжественной церемонии регистрации брака все сидят, включая жениха с невестой, и представителя ЗАГСа. Сама регистрация проходит только на турецком языке. Кольца не обязательны, обмен ими не предусматривается.

Платье невесты может быть любого цвета, и как правило их несколько. За свадьбу наряд может меняться два-три раза.

Фамилию жены мужу брать нельзя, а у иностранок есть возможность оставить свою фамилию. Кроме того, у молодых даже не примут в ЗАГСе документы без справки о состоянии здоровья и обязательных анализов на венерические заболевания и туберкулёз.

На свадьбу в Турции часто дарят массивные золотые украшения или монеты. Это так называемое инвестиционное золото. В случае необходимости его можно продать обратно в магазин.

В конце свадьбы друзья жениха должны по традиции "побить" его. Это постановочное действие, которое символизирует окончательное прощание с холостой жизнью, заключила блогер.

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Турецкая свадьба // Как проходит свадьба в турции